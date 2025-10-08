Haberler

Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde Şok Hata: Alper Atak Hayatta Olduğunu Duyurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde yanlışlıkla 2025 yılında hayatını kaybedenler arasında yer alan Alper Atak, sosyal medya üzerinden durumu düzeltti. Sanatçı, yaşadığı şok sonrası hukuki işlem başlatacağını açıkladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 27. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'ne akılalmaz bir hata meydana geldi. 2025 yılında hayatını kaybedenler arasında ünlü oyuncu Alper Atak'ın ismi de anıldı. Hayatının şokunu yaşayan Atak sosyal medya hesabı üzerinden hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl 27'ncisi düzenlenen Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'ne ev sahipliği yaptı. Ödüller sahiplerini bulurken, tören unutulmaz bir hata ile gündeme geldi. Ödül töreninde dev ekrana yansıtılan 2025 yılında hayatını kaybeden sanatçılar arasında ünlü oyuncu Alper Atak'ın ismi ve fotoğrafı yer aldı. "Yitirdiklerimiz" bölümünde anılan oyuncu Atak'ın arkadaşları, oyuncunun ailesine başsağlığı dileklerini iletmeye başladı. Başsağlığı mesajlarının ardından hayatının şokunu yaşayan Atak, sosyal medya üzerinden yaşadığını belirten bir paylaşım yaptı. Öte yandan, hatalı gösterim nedeniyle sanat koordinatörü Murat Ovalı ise sahnede özür diledi.

"Sağlığım yerindedir, yaşıyorum"

Yaptığı paylaşımda söz konusu yanlışlık nedeniyle şikayetçi olacağını duyuran Atak, "27. Afife Jale Tiyatro Ödülleri gecesinde, 'Yitirdiklerimiz' bölümünde adımın yer alması, son derece talihsiz bir hataya sebebiyet vermiştir. Bu haberin ardından beni arayan, soran, üzüntüsünü paylaşan tüm dostlarıma içten teşekkürlerimi sunarım. Sağlığım yerindedir, yaşıyorum. Tiyatro sanatımız adına büyük bir değer taşıyan bu kıymetli organizasyonda böyle bir yanlışlığın yaşanmış olması, hem ailemi hem de beni derinden üzmüştür. ve şahsımı rencide edici bir durum oluşmuştur. Kuruma ve emeği geçenlere duyduğum saygıyı korumakla birlikte, bu olayın ciddiyetinin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yaşanan bu duruma sebebiyet veren kurum ve kişiler hakkında gerekli işlemleri başlatacağımı üzüntüyle kamuoyuyla paylaşmak isterim. Saygılarımla, Alper Atak" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
Yavuz Bingöl, Bahçeli'nin makamında saz çalıp türkü söyledi

Bahçeli'nin makamında mini konser! Söylediği türkü de manidar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.