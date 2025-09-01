Afganistan'da 6.0 Büyüklüğünde Deprem: 250 Ölü, 500 Yaralı

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde en az 250 kişinin öldüğü, 500 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamaya göre; sarsıntı yerel saat ile 23: 47'de Pakistan sınırına yakın Celalabad kentine 27 kilometre mesafede, 8 kilometre derinlikte kaydedildi. Ülkenin resmi haber ajansı Bakhtar, deprem nedeniyle en az 250 kişinin öldüğünü, 500 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Şarafat Zaman ise, depremin dağlık ve ulaşımı zor bir bölgede gerçekleştiğini belirterek, geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Ölü sayısının artabileceğini kaydeden Zaman, "İnsan kayıpları ve altyapı hasarına ilişkin kesin bilgilere ulaşmamız zaman alacak" açıklamasında bulundu. Sarsıntının şiddeti ve depremin yol açtığı hasar ise kameralara yansıdı. - KABİL