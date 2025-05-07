AFAD ve UMKE Ortak Tatbikatını Başarıyla Gerçekleştirdi

Afad Aydın yerleşkesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) iş birliğiyle düzenlenen ortak tatbikat başarıyla tamamlandı.

Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen tatbikat, senaryo doğrultusunda yüksek koordinasyon ve müdahale becerileriyle dikkat çekti. Alanda yapılan gözlemlerde, ekiplerin koordinasyonu ve senaryo uygulamaları tam not aldı. AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "AFAD olarak, afetlere karşı hazırlık ve koordinasyon çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, bu tür tatbikatların afet anındaki müdahale kabiliyetlerini pekiştirdiği vurgulandı.

AFAD ve UMKE ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen tatbikatın afet durumlarına karşı hazırlık düzeyinin artırılmasına önemli katkı sunduğu belirtilirken, tatbikata Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı ve beraberindeki heyet katılım sağladı. - AYDIN