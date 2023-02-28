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AFAD Kriz Merkezi'nde deprem tedbirleri masaya yatırıldı

Yerel Haberler

AFAD Kriz Merkezi'nde deprem tedbirleri masaya yatırıldı

Afyonkarahisar AFAD Kriz Merkezi'nde muhtemel afet durumunda alınacak tedbirlerle ilgili bir sunum yapıldı.

Afyonkarahisar AFAD Kriz Merkezi'nde muhtemel afet durumunda alınacak tedbirlerle ilgili bir sunum yapıldı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, AFAD Kriz Merkezi'nde İl Afet Risk Azaltma İzleme ve Değerlendirme toplantısında AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan'ın sunumunu dinleyerek muhtemel afet durumunda alınacak tedbirler ve risk yönetimine yönelik ilgili birimlere talimat verdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 11 ili kapsayan depremin ardından artık denetim ve önlemlerin daha da arttırılması gerektiği vurgulandı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kübra Güran Yiğitbaşı Mehmet Buldan Karahisar AFAD Yerel Haberler

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