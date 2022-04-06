AFAD gönüllüleri sertifika ve kimliklerine kavuştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD gönüllüleri sertifika ve kimliklerine kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
AFAD gönüllüleri sertifika ve kimliklerine kavuştu

Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen saha eğitimlerini tamamlayarak Destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanan kişiler için sertifika ve kimlik takdim töreni düzenlendi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından düzenlenen saha eğitimlerini tamamlayarak Destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanan kişiler için sertifika ve kimlik takdim töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, AFAD İl Müdürü Recep Erol, AFAD personeli ve AFAD gönüllüleri katıldı.

Tören, AFAD Acil Uygulaması Tanıtım Videosu'nun izlenmesi ile başladı. AFAD İl Müdürü Recep Erol ve İl Gönüllü Lideri Destek AFAD Gönüllüsü Veli Şimşek'in konuşmalarından sonra sertifika ve kimlikler, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından gönüllülere verildi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. - TEKİRDAĞ

AFAD gönüllüleri sertifika ve kimliklerine kavuştu

AFAD gönüllüleri sertifika ve kimliklerine kavuştu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, AFAD, 112, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title