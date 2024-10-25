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AFAD Ekipleri Sinop'ta Boğulmalara Karşı Eğitim Dalışı Gerçekleştirdi

AFAD Ekipleri Sinop'ta Boğulmalara Karşı Eğitim Dalışı Gerçekleştirdi
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Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Sinop'taki eğitim dalışında boğulma, sel ve su baskını gibi afetlere karşı hızlı müdahale teknikleri öğrendi. Eğitimler, su üstünde kazazede taşıma, kurtarma ve yüzme tekniklerini kapsadı.

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri boğulmalara karşı Sinop'ta eğitim dalışı yaptı.

Sinop İl Özel İdaresi Karakum Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen eğitimlerde, boğulma vakalarının yanı sıra sel, taşkın ve su baskını gibi afetlerde hızlı ve etkin müdahale hedefleniyor. Samsun Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine uzman eğitmenlerce, su üstünde yaşanabilecek olaylarda su üstünde baygın kazazede taşıma, hızlı intikal ekipmanların kullanımı ve teknik konularda yüzme teknikleri, suda ip atma, kurtarma, bireysel kurtarma, aktif yüzme, pasif yüzme gibi eğitimler verildi.

Su üstünde akıntılı sulara karşı zorlu eğitimden geçen personelin, sel ve su taşkını gibi olası afetler ile denizde boğulma vakalarına müdahalede donanımının artırılması hedefleniyor. Öte yandan, sualtı ve su üstü arama kurtarmanın yanı sıra, iple arama-kurtarma, bot arkasından arama kurtarma, su altında pusula kullanma ve yön bulma, mükerrer dalış planlama dersleri ile derin dalış konularında yapılan eğitimlerin başarılı bir şekilde tamamlandığı bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler su baskını Sağlık Samsun sinop Yerel Yaşam AFAD

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