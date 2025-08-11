AFAD'dan Üniversite Öğrencilerine Temel Afet Farkındalığı Eğitimi

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) afetlere karşı toplumun her kesiminde bilinç oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile iş birliğinde 'Temel Afet Farkındalığı Eğitimi' düzenlendi.

Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime, fakültenin 4. ve 5. sınıf öğrencileri katıldı. AFAD bünyesinde görevli uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde, afet anında yapılması gereken temel güvenlik önlemleri, güvenli tahliye yöntemleri, ilk 72 saatin önemi ve afet sonrası doğru davranış biçimleri anlatıldı. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra interaktif sunumlarla da bilgilendirildi. AFAD yetkilileri özellikle deprem riski yüksek bölgelerde yaşayan vatandaşların afet öncesi hazırlıklı olmalarının hayati önem taşıdığını vurgularken, bu tür eğitimlerin üniversite öğrencileri gibi toplumun dinamik kesimlerine verilmesinin bilgi zincirinin geniş kitlelere yayılmasına katkı sağladığını ifade etti. - AYDIN