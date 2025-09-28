AFAD, Cudi Dağı'nda Nuh'un Gemisi Efsanesine Işık Tutacak LIDAR Çalışması Yürüttü

Afad, Şırnak Cudi Dağı'nın tepesinde Nuh'un gemisinin indiğine inanılan Sefine bölgesinde LIDAR teknolojisi ile veriler topladı.

Afad Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın özel talimatları ile AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar'ın uzman ekiplerinden oluşan teknik heyet ve katılımcılar, saha uygulaması kapsamında Cudi Dağı Sefine bölgesinde Hz. Nuh'un gemisinin indiğine inanılan alanda LIDAR (lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan teknoloji) teknolojisi ile dron ile veri topladı. Yaklaşık 3 buçuk saat süren dron uçuşu ile Sefine bölgesinde tarihi kalıntıların binlerce fotoğrafı çekilerek, bilgisayarda birleştirme yöntemiyle 3 boyutlu koordinatları bulunan görüntüler elde edilecek.

Tarihi kalıntıların zaman içinde iklim kaynaklı afetlerin tesiriyle nasıl değişime uğradığı, meydana gelen tahribat ve güçlendirme metotları üzerine bir çalışma yürütülecek. Tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önem arz eden bu çalışmada özellikle Mardin ve Şırnak'ta saha çalışmaları yapılması ve Şırnak'ın tarihi yapıları üzerinde bu çalışmanın gerçekleştirilmesi Cudi Dağı'nda bulunan Nuh'un gemisinin indiği alanda Sefine bölgesinde yapılması çok anlamlı ve sevinçle karşılandı. - ŞIRNAK