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AFAD Başkanı Pehlivan Adıyaman'daki Deprem Konutlarını İnceledi

AFAD Başkanı Pehlivan Adıyaman'daki Deprem Konutlarını İnceledi
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AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Adıyaman'da yapımı devam eden ve tamamlanan deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Vali Osman Varol ile birlikte hak sahibi ailelerle sohbet eden Pehlivan, talepleri not aldı.

Afad Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Adıyaman'da yapımı devam eden ve bitmiş olan kalıcı deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Osman Varol ile birlikte Adıyaman Merkez İndere mevkiinde yapımı devam eden deprem konutlarını ziyaret eden AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. 16 Bin 467 konutun yapıldığı alanda incelemelerde bulunan heyet, aynı zamanda dairelerini teslim alan ailelerinde kapılarını çalarak onlara misafir oldu. Burada hak sahibi ailelerle de sohbet eden heyet, kendilerine iletilen talepleri de tek tek not aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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