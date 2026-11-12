AFAD Başkanı Pehlivan, 2023 Ekim'den beri Gazze'ye 112 bin ton yardım yapıldığını söyledi

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Gazze'deki gelişmelerin içlerini acıttığını ve bölgeye destek olmak için tüm şartları zorladıklarını söyledi.

Cop31 Alanı'nda açıklamalarda bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, organizasyonun başından bu yana bin personelle hazırlık sürecinde bulunduklarını söyledi.

Afet yönetimiyle ilgili Birleşmiş Milletlere kayıtlı neredeyse bütün ülkelerle iletişim içinde olduklarını kaydeden Pehlivan, "Bunun yanında insani yardım konusunda 5 kıtada 88 ülkeyle irtibatımız var. 5 kıtada 88 ülkeye bir şekilde ulaşmış. ya yaşadığı afetlerle mücadele sürecinde, müdahale aşamasında ya insani krizlerle onlara destek olma aşamasında yanlarına olmaya çalışmışız" dedi.

"Kapıları zorluyoruz"

Gazze'deki gelişmelerin içlerini acıttıklarını ve Filistin'e yardım göndermek için geçmişten bugüne yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Pehlivan, "Bugüne kadar 14 uçak 21 gemi ile toplamda 112 bin ton insani yardım malzemesi ulaştırdık. 2023 Ekim'den bu zamana kadar. Daha öncesinde de elbette desteklerimiz var. Ama orada malumunuz İsrail'in menfur saldırıları ve oranın yaşanmaz hale adeta gelmesiyle ilgili tablo bütün dünyanın gözleri önünde. Bu konuda biz de tabii devletimizin himayelerinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yine İçişleri Bakanlığı olarak bütün hem Dışişleri Bakanlığımızla sivil toplum olarak Kızılay başta olmak üzere kurum kuruluşlarla birlikte hareket ederek oraya yardımlar gönderiyoruz, çadırlar gönderiyoruz. Ama malumumuz her geçen gün çeşitli zorluklarla karşılaştık. Son dönemde içeriden yemek tedarikiyle ilgili Kızılay'ımızla onların aşevlerini kuruyorlar. Biz de destek olduk. Bir günde orada 30 bin kişiye şu anda sıcak yemek ulaştırıyoruz. İnanın bir artı bir kişiye ulaştığımızda o kadar mutlu oluyoruz ki. Bunları inşallah devam ettireceğiz. Diğer ihtiyaçlarla ilgili çadır başta olmak üzere çalışıyoruz. Malum kış şartları geliyor. Bunun planını yaptık, uyguluyoruz. Daha da zorluyoruz kapıları" dedi.

"Hiçbir ayrım gözetmiyoruz"

Lübnan'dan Sudan'a, Somali'den, Afganistan ve Pakistan'a kadar yaşanan afetlerde insanların yanında olmaya çalıştıklarını aktaran Pehlivan, "Bunu yaparken hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Bakın, Venezuela'da deprem oldu. 75 kişilik. Ki bunların 40-45 civarı AFAD personeli, Türk Sağlık Kuvvetleri'nden personel, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'ın personel oraya gittiler. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, dil, örgü ayrım gözetmeksizin, yakın gönül coğrafyamızda bahsediyoruz ama dünyanın neresinde olursa olsun, Ulaşmaya çalışıyoruz, erişmeye çalışıyoruz, çağrılara kulak vermeye çalışıyoruz veya biz soruyoruz" ifadelerini kullandı.

" Cop31'de iş birliğinin sıklaştırılması gerekiyor"

Pehlivan, COP31'de ülkeler arası iş birliğinin artması gerektiğini vurgulayarak, "Yani doğal kaynaklı iklim değişikliği evet. Bu insani krizlerin çözümü de bir afet yönetimi. Burada da iş birliğinin daha da sıkılaşması gerekir. 7 kere üst üste ülkemiz dünyanın en cömert ülkesi seçildi. Ne demektir bu? En çok yardım ulaştıran, insanların yardımına en çok koşan ülke oldu. Biz istiyoruz ki bu sayı çoğalsın" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı