AFAD Alaca'da Emniyet Personeline Yangın Eğitimi Verdi

Çorum'un Alaca ilçesinde AFAD tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine yangın eğitimi verildi.

Çorum Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine yangın ve farkındalık eğitimleri verildi. Teorik eğitimin ardından düzenlenen tatbikatta personeller, yangın esnasında tahliyeyi ve yangın tüpüyle müdahaleyi uygulamalı olarak öğrendi. - ÇORUM