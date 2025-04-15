AFAD Alaca'da Emniyet Personeline Yangın Eğitimi Verdi
Çorum'un Alaca ilçesinde AFAD, İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine yangın ve farkındalık eğitimleri verdi. Eğitimin ardından tatbikat yapılarak, yangın esnasında tahliye ve müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde AFAD tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine yangın eğitimi verildi.
Çorum Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine yangın ve farkındalık eğitimleri verildi. Teorik eğitimin ardından düzenlenen tatbikatta personeller, yangın esnasında tahliyeyi ve yangın tüpüyle müdahaleyi uygulamalı olarak öğrendi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel