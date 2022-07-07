ADVAK Genel Kurulu gerçekleşti Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı (ADVAK) Genel Kurulu gerçekleşti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı (ADVAK) Genel Kurulu gerçekleşti. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol'un divan başkanlığında gerçekleşen toplantıya; ADVAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Eren, ADVAK yönetim kurulu üyeleri ve mütevelli heyet üyeleri katıldı. ADVAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Eren tarafından 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun sunulduğu genel kurulda, katılımcılar ADVAK'ın mevcut durumu ve daha iyi konuma gelmesine yönelik öneriler sundu. Ayrıca denetim kurulu raporu okunarak ilgili kurullar aklandı. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / Yerel Adnan Menderes Üniversitesi Ali Akyol Rektör Aydın Yerel Haberler

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