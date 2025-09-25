Haberler

ADÜ Tıp Fakültesi Projeleri TÜSEB Desteği Aldı

Güncelleme:
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden iki proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenmeye değer bulundu. Projelerin toplam bütçesi yaklaşık 6 milyon TL olarak öngörülüyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan iki proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından 2025-B-01 çağrısı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

Sağlık bilimleri ve teknolojileri alanında yenilikçi çözümler sunmayı, ihtiyaçlara yönelik teknolojik yaklaşımlar geliştirmeyi ve ürün odaklı hedefler ortaya koymayı amaçlayan söz konusu çağrıya toplam bin 198 proje başvururken, bunlardan 155'i desteklenmeye değer bulundu. ADÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin sunduğu 2 proje de bu kapsamda destek almaya hak kazandı ve projeler için toplamda yaklaşık 6 milyon TL bütçe aktarılması öngörüldü.

Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Bozdoğan yürütücülüğünde, Rekombinant DNA ve Rekombinant Protein Uygulama ve Araştırma Merkezi (REDPROM) bünyesinde gerçekleştirilecek olan projede; Prof. Dr. Hatice Ertabaklar, Dr. Asude Oryaşın ve Dr. Zeynep Erdem Aynur araştırmacı olarak görev alacak. Yaygın bir hastalık etkeni olan Trichomonas vaginalis kaynaklı enfeksiyonlar için biyolojik mücadeleye yönelik rekombinant ürün geliştirilmesini hedefleyen projenin başlığı "Sistein Proteaz İnhibitörleri olan Trichostatin 1, 2 ve 3'ün Trichomonas vaginalis Enfeksiyonuna Etkilerinin Araştırılması" olarak belirlendi.

Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Aydın yürütücülüğünde desteklenmeye hak kazanan diğer projenin başlığı ise "Nöromüsküler Elektrik Stimülasyon Destekli Dik Duruş Korsesi"dir. Proje ekibinde Prof. Dr. Filiz Abacıgil, Fzt. Merve Tekin ve Fzt. Ömer Murat Güneri yer almakta olup; çalışma kapsamında postür (duruş) bozukluğu olan genç erişkinlerde postür kaslarının bir ortez yardımıyla kuvvetlendirilmesi ve daha sağlıklı bir vücut duruşu kazandırılması amaçlanıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
