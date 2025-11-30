ADÜ Tıp Fakültesi Öğrencilerinden Sağlıklı Beslenme Etkinliği

Aydın'da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencileri tarafından 'sağlıklı beslenme' temalı sosyal sorumluluk etkinliği düzenlendi.

Toplumda sağlıklı beslenme bilincinin artırılmasının amaçlandığı etkinlik kapsamında öğrenciler, hastane yerleşkesi, tıp fakültesi dekanlık binası, ADÜ Park ve çeşitli alışveriş merkezlerinde stantlar kurarak vatandaşlarla birebir temas kurdu. Etkinlikte katılımcılara 'Bugün ne yediniz?' sorusu yöneltilerek günlük beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi alındı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda vatandaşlara, beslenme alışkanlıklarının sağlıklı yaşam ilkelerine uygunluğu hakkında geri bildirim verilirken, sağlıklı gıdalar ikram edilerek doğru beslenmenin önemi uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrencilerin gönüllü olarak yer aldığı etkinliğin toplumda sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına katkı sunduğunu belirten yetkililer etkinlikte yer alan öğrencilere teşekkür etti. - AYDIN