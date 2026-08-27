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ADÜ Tıp Fakültesi'nde Klinik Dönem Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi Gerçekleştirildi

ADÜ Tıp Fakültesi'nde Klinik Dönem Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi Gerçekleştirildi
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ADÜ Tıp Fakültesi'nde klinik dönem eğitimlerinde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla 'Klinik Dönem Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi' düzenlendi. Eğitimde, değerlendirme yöntemlerinin etkin kullanımı, geri bildirim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve süreçlerin standardizasyonu konularında bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

ADÜ Tıp Fakültesinde, klinik dönem eğitimlerinde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesine yönelik "Klinik Dönem Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi" gerçekleştirildi.

Düzenlenen eğitimde, klinik dönem öğrencilerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler ele alınarak eğitim süreçlerinin amaç ve öğrenim çıktılarıyla uyumlu şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirildi. Eğitim kapsamında, değerlendirme uygulamalarının niteliğinin artırılması, farklı değerlendirme yöntemlerinin etkin ve amaca uygun kullanılması ile klinik eğitim süreçlerinde geri bildirim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik bilgi ve deneyimler paylaşıldı. Klinik eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin standardizasyonuna ve sürekli iyileştirilmesine katkı sağlaması hedeflenen eğitim, katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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