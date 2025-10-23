Haberler

ADÜ Senatosu'ndan İsrail'in Gazze'deki Saldırılarına Kınama
Güncelleme:
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik sürdürdüğü saldırıları kınadı. Açıklamada, yaşananların insanlık onurunu zedelediği ve İsrail'in eylemlerinin soykırım boyutuna ulaştığı belirtildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Senatosu, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik olarak sürdürdüğü saldırıları ve ateşkes çağrılarına rağmen devam eden insanlık dışı tutumu kınadı.

Senato tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının onlarca yıldır devam eden işgal ve kuşatma politikalarının en kanlı yansımalarından biri olduğu vurgulanarak, sivillerin özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlıların yaşam hakkından bilinçli olarak mahrum bırakıldığına dikkat çekildi. Hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin hedef alındığı; suya, gıdaya ve ilaca erişimin engellendiği ifade edildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde kadınlar ve çocuklar olmak üzere 67 bin 173 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak, bu rakamın yalnızca istatistiksel bir veri değil, her biri bir aileye, bir hikayeye ve bir geleceğe ait canların acı bilançosu olduğu vurgulandı.

Yaşananların, sadece Filistin halkının değil, tüm insanlığın onurunu derinden yaraladığı belirtilen mesajda, bu vahşetin uluslararası hukuk ve insanlık onurunun açık bir ihlali olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "İsrail'in Gazze'de yaşayan masum sivillere yönelik sistematik şiddeti artık bir soykırım boyutuna ulaşmıştır. Uluslararası toplumun sessizliği ise bu insanlık suçunu daha da derinleştirmektedir" ifadelerine yer verildi.

Senato, kalıcı bir ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların engelsiz biçimde bölgeye ulaştırılması ve uluslararası kuruluşların bu vahşeti durdurmak için somut adımlar atması yönündeki çağrısını yineledi.

Açıklama, "Sessizlik bu zulme ortak olmaktır ve biz bu ortaklığa razı değiliz" vurgusuyla son buldu. - AYDIN

