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ADÜ Öğrencileri Türkiye Bilimsel Araştırma Projeleri Desteği Aldı

ADÜ Öğrencileri Türkiye Bilimsel Araştırma Projeleri Desteği Aldı
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar MYO öğrencileri, iki proje ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan destek almaya hak kazandı. Projeler, bir kent rehberi oluşturma ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularında odaklanıyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri tarafından hazırlanan iki projeye Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından '2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri' kapsamında destek almaya hak kazandı.

Yenipazar MYO Maliye programı öğrencisi Yasemin Özenç, Prof. Dr. Uluç Çağatay'ın danışmanlığında 'Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Olarak Bir Kent Rehberi Oluşturulması: Aydın İli Yenipazar İlçesi' adlı proje ile ve Maliye programı öğrencisi Hatice Büşra Sepet ise Dr. Öğr. Üyesi Fahriye Gözgü'nün danışmanlığında 'Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kadın Girişimcilik Niyeti ve Algısı: Yenipazar MYO Örneği' adlı proje ile destek almaya hak kazandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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