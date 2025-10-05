Haberler

ADÜ İlahiyat Fakültesi Öğrencilerine Kahvaltı Programı Düzenlendi

Aydın İl Müftülüğü tarafından ADÜ İlahiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik kahvaltı programı gerçekleştirildi. Programda İl Müftüsü Hasan Güneş, öğrencileri mesleğin önemine dair bilgilendirirken, birlikte çalışmanın memnuniyetini dile getirdi. Etkinlik sonunda öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Aydın İl Müftülüğü ev sahipliğinde, İl ve Efeler Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencilerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Aydın İl Müftülüğü sosyal tesislerinde gerçekleştirilen programda konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, geleceğin din gönüllüsü adaylarına seslenerek, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve müftülüklerimizin kapıları sizlere her zaman açıktır. Sizler bu milletin ve ümmetin istikbalisiniz. Hedeflerinizi yüksek tutun, mesleğinizi sadece bir iş olarak değil, bir hizmet ve gönül işi olarak görün. Kur'an'a, sünnete ve ilme bağlı bir şekilde yetişmeniz bizim için büyük bir umuttur. Rabbim yolunuzu açık, hizmetlerinizi daim eylesin" dedi.

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yakup Kaya da İl Müftülüğü ile iş birliği içinde çalışmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Diyanet camiasının 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik etti.

Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle sona eren programa İl Müftüsü Hasan Güneş, ADÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yakup Kaya, öğretim üyeleri, müftü yardımcıları, din görevlileri ve öğrenciler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
