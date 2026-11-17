Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde diyabetli çocuklar ve ailelerine yönelik düzenlenen etkinlikte hem hastalıkla ilgili bilgilendirme yapıldı hem de çocuklar eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

ADÜ Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı tarafından Dünya Diyabet Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, diyabetli çocuklar ve ailelerini bir araya getirdi. Çocukların hastalıkla ilgili farkındalıklarının artırılması ve diyabetle yaşam süreçlerinde kendilerini yalnız hissetmemeleri amacıyla düzenlenen etkinlikte, eğlence ve bilgilendirme bir arada sunuldu. Etkinliğe ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hilal Bektaş Uysal ile başhekim yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Kurtulmuş, Doç. Dr. Ferhat Şirinyıldız ve Doç. Dr. Ali Onur Erdem de katıldı. Programın açılış konuşmalarını Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Ünüvar ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Anık yaptı. Açılış konuşmalarının ardından diyabet konusunda gerçekleştirilen kısa bilgilendirme sunumuyla çocuklara ve ailelerine hastalıkla ilgili bilgiler aktarıldı. Bilgilendirme bölümünün ardından ise etkinlik eğlenceli aktivitelerle devam etti. Sihirbaz gösterisi, müzik, dans, köpük şovu ve yüz boyama etkinlikleriyle çocuklar unutulmaz anlar yaşarken, programda minik misafirlere özel olarak hazırlanan diyabet dostu ara öğünler de ikram edildi. Çocukların hem sosyal bir ortamda bir araya gelmesine hem de diyabet konusunda bilinçlenmesine katkı sağlayan etkinlikte, hastalıkla mücadelenin bilgi, dayanışma ve aile desteğiyle daha güçlü hale geldiğine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı