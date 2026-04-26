ADÜ Hastanesi'nde ameliyathane hemşirelerine sertifikalı eğitim

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen "Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" başarıyla tamamlandı.

23 Mart 2026 ile 21 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında, katılımcılara alanında uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Program ile sağlık personelinin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendi. Eğitim süreci, Başhekim Yardımcısı Hilal Bektaş Uysal'ın katılımıyla gerçekleştirilen sertifika takdim töreni ile sona erdi. Törende programa katılan sağlık çalışanlarına sertifikaları takdim edildi. Yetkililer, sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik düzenlenen bu tür eğitim programlarının, hem mesleki gelişime hem de hasta bakım kalitesine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Programa katılan sağlık profesyonellerine teşekkür edilerek, meslek hayatlarında başarılarının devamı temenni edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı