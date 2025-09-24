Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz İçin Anma Programı Düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) mezun öğrencisi Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla anma programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'a ithafen hazırlanan video gösteriminin ardından protokol konuşmaları yapıldı. Nazilli İİBF Mezunlar Derneği tarafından Şehit Yılmaz'ın adını yaşatacak burs programı hakkında bilgi verildi. Başta Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz olmak üzere tüm şehitlerimizin anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından program, lokma hayrı ile sona erdi.Programa, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Salan, Nazilli İİBF Dekan Vekili Prof. Dr. Osman Peker, ilçe protokolü, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN