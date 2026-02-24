ADÜ'de çevreci ve pratik ulaşım dönemi başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Merkez Kampüsü'nde öğrencilerin kampüs içi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 100 elektrikli scooter hizmete sunuldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Merkez Kampüsü'nde öğrencilerin kampüs içi ulaşımını daha hızlı, pratik ve çevreci hale getirmek amacıyla elektrikli scooter uygulaması başlatıldı. Hayata geçirilen proje kapsamında kampüs genelinde 100 scooter öğrencilerin kullanımına sunuldu. Dakika başına 5,99 TL ücretlendirilen hizmetten yararlanabilmek için ilgili mobil uygulamanın indirilmesi ve kredi kartı tanımlanması gerekiyor. Güvenlik çerçevesinde 16 yaşından küçüklerin hizmetten faydalanamayacağı belirtildi. Uygulama üzerinden harita, sürüş geçmişi, cüzdan ve kampanya bölümlerine erişim sağlanırken, sürüşe kapalı alanlar, park yasağı bulunan bölgeler ve hız sınırı düşürülen noktalar renkli alanlarla gösteriliyor. Yetkililer, sürüşlerin mümkün olduğunca bisiklet yollarında yapılması ve trafik kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, kampüs yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini belirterek, uygulamanın sürdürülebilir kampüs hedeflerine katkı sağlayacağını ifade etti. Öğrenci odaklı projelere öncelik verdiklerini belirten Rektör Kent, kampüste yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini ifade ederek, "Öğrencilerimizin kampüs içindeki ulaşımını daha konforlu, hızlı ve çevre dostu hale getirmeyi önemsiyoruz. Başlattığımız scooter hizmetinin hem zaman tasarrufu sağlayacağına hem de sürdürülebilir kampüs hedefimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Üniversitemizin gelişen ve yenilenen yapısına uygun olarak öğrenci memnuniyetini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı