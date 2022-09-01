Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADÜ'de doçentlik deneme dersleri başladı

Yerel Haberler

ADÜ'de doçentlik deneme dersleri başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri doçentlik deneme dersleri Rektörlük Senato Salonu'nda başladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri doçentlik deneme dersleri Rektörlük Senato Salonu'nda başladı.

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol'un başkanlığında gerçekleşen derslere Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ayhan Aköz, öğretim üyeleri ve görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı. Doçentlik kadrosuna başvuran Doç. Dr. Nükhet Ballıel, Doç. Dr. Fedi Ercan, Doç. Dr. Elif Çelik, Doç. Dr. Ayşe Anık ve Doç. Dr. Erdoğan Malatyalı, jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı.

Öğretim üyelerimizi tebrik eden ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, akademisyenlere cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi Münir Karaloğlu Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title