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ADÜ Bozdoğan MYO'da akreditasyon hazırlıkları değerlendirildi

ADÜ Bozdoğan MYO'da akreditasyon hazırlıkları değerlendirildi
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu, MEDEK akreditasyon hazırlıkları kapsamında ön değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda fiziki altyapı, eğitim ortamları ve kalite güvencesi çalışmaları ele alındı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bozdoğan Meslek Yüksekokulunda (MYO) Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) akreditasyon hazırlıkları kapsamında ön değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bozdoğan MYO'da gerçekleştirilen değerlendirme programına, ADÜ Veteriner Fakültesi Akreditasyon Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Selim Sekkin ile Komisyon Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Cemil Şahiner ve Öğr. Gör. Özden Demircioğlu Faydalıgül katıldı. Görüşmeler kapsamında, MEDEK akreditasyon sürecine yönelik hazırlıklar değerlendirildi. Fiziki altyapı ve eğitim ortamları incelenirken, geliştirilmesi gereken alanlar, kalite güvencesi çalışmaları ve akreditasyon sürecinde izlenecek yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen ön değerlendirmenin, Bozdoğan MYO'nun MEDEK akreditasyon hazırlık sürecine katkı sağlaması ve kalite çalışmalarını desteklemesi hedefleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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