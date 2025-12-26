Haberler

ADÜ'de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı yapıldı

ADÜ'de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı yapıldı
Adnan Menderes Üniversitesi'nde, iş sağlığı ve güvenliğini artırmaya yönelik konuların ele alındığı İSG Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mevcut uygulamalar değerlendirildi ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına yönelik öneriler paylaşıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bertan Akyol'un başkanlığında "İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Genel Sekreter Yardımcısı Tanfer Bilge ve Genel Sekreter Yardımcısı V. Naciye Çalışıcı Çelik ile ilgili birim temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda, iş yeri sağlığı ve güvenliğini artırmaya yönelik çeşitli konular ele alındı.

Gündem maddeleri kapsamında; üniversite yerleşkelerinde iş sağlığı ve güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik mevcut uygulamalar değerlendirildi. Fiziksel mekanlarda güvenliğin artırılması, acil durumlara hazırlık, risklerin azaltılmasına yönelik önlemler ve çalışan farkındalığını artıracak uygulamalar ele alındı. Ayrıca bildirim süreçleri, teknik düzenlemeler ve kurumsal planlamaya ilişkin konular üzerinde duruldu.

İSG alanında sürdürülebilir ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
