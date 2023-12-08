Adıyaman Valisi Osman Varol ve beraberinde milletvekilleriyle birlikte İçişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Sağlık Bakanı'nı ziyaret ederek kentin ihtiyaç ve taleplerini dile getirdi.

Adıyaman Valisi ve Milletvekilleri Bakanları Ziyaret Ederek İhtiyaçları Dile Getirdi

Adıyaman Valisi Osman Varol ve beraberinde milletvekilleriyle kentin ihtiyaç ve taleplerini bakanları ziyaret ederek, dile getiriyor.

Vali Osman Varol, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ise Adıyaman Milletvekilleriyle birlikte ziyaret etti.

Vali Osman Varol Ankara temasları çerçevesinde ilk olarak Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile mecliste bir araya gelerek Adıyaman'ın sorun ve sıkıntıları, ihtiyaç ve talepleri ile yapımı devam eden afet konutları ve devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vali Osman Varol, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaretinde deprem bölgesi Adıyaman'da yapımı devam eden afet konutlarının geldiği aşama başta olmak üzere devam eden diğer faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Milletvekilleri ve Vali daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek kentin devam eden ve planlanan sağlık yatırımlarıyla ilgili değerlendirme, talep ve ihtiyaçları dile getirdi.

Vali Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaretinde ise ihtiyaç ve talepleri aktardı.

Vali Varol ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ı ziyaret ederek yatırım ve projelere katkılarından dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN