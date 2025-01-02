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Adıyaman Valisi Varol, Perre Antik Kenti Roma Çeşmesi'nde İnceleme Yaptı

Adıyaman Valisi Varol, Perre Antik Kenti Roma Çeşmesi'nde İnceleme Yaptı
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Kommagene Krallığı'nın önemli tarihi alanlarından Perre Antik Kenti'ndeki Roma Çeşmesi'nde incelemelerde bulundu ve kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti Roma Çeşmesi'nde incelemelerde bulundu.

Tarihi Roma Çeşmesi'nde incelemelerde bulunan Vali Varol, çeşme civarında devam eden kazı çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Müze Müdürü Mehmet Alkan'dan bilgi alan Vali Varol, çalışmalar da kolaylıklar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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