Adıyaman Üniversitesi YKS Yerleştirme Sonuçlarıyla Yüksek Doluluk Oranını Elde Etti

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Adıyaman Üniversitesi, Türkiye genelinde yüksek doluluk oranıyla öne çıkan üniversiteler arasında yer aldı.

Açıklanan verilere göre Adıyaman Üniversitesinin genel yerleşme oranı yüzde 99,2'ye ulaştı. Lisans programlarında doluluk oranı yüzde 98,4 olarak gerçekleşirken, ön lisans programlarında ise yüzde 100 doluluk sağlandı.

Güçlü akademik kadrosu, çağdaş eğitim anlayışı ve öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel ve bilimsel imkanlarla her geçen yıl daha fazla tercih edilen Adıyaman Üniversitesi, 2025 yerleştirme sonuçlarıyla bu ilgiyi bir kez daha ortaya koydu. Üniversite, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından hızlı ve kararlı bir toparlanma süreci geçirerek, kısa sürede eğitim-öğretim faaliyetleri ve kampüs yaşamında önemli bir ivme kazandı.

Yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda ulusal düzeyde de yüksek tercih edilen bir yükseköğretim kurumu haline gelen Adıyaman Üniversitesi, Türkiye'nin yedi bölgesinden öğrenci çekerken, aynı zamanda 1500 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Bu yönüyle üniversite, küresel ölçekte de önemli bir eğitim merkezi olma hedefi doğrultusunda ilerliyor.

Üniversitenin fiziki altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar da aralıksız sürüyor. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Diş Hekimliği Fakültesi Binası, Teknokent ve personel lojmanları gibi projeler, Adıyaman Üniversitesi'nin geleceğine değer katacak önemli yatırımlar arasında yer alıyor.

Üniversitenin elde ettiği bu başarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, "Bu başarı, Adıyaman Üniversitesi'nin sadece bölgesel bir değer olmanın ötesine geçerek, ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü bir eğitim merkezi olma yolundaki kararlılığını ortaya koymaktadır. Bu süreçte emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize ve bizlere güvenerek üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Adıyaman Üniversitesi, güçlü liderliği ve vizyoner çalışmalarıyla hem bölgesine hem de ülkesine katma değer sağlayan bir bilim yuvası olarak gelişimini sürdürüyor. - ADIYAMAN