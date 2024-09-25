Adıyaman Üniversitesi Rektörü Gastronomi Bölümü Öğrencilerini Ziyaret Etti

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerini ziyaret etti.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul eden gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında bölüm akademik kadrosu ve öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Keleş, eğitim süreci hakkında bilgi aldı.

Rektör Keleş, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının görüşlerini dinleyerek bölümün üniversiteye ve şehre kazandıracağı katkılardan söz etti. Üniversitenin büyüyen akademik yapısına vurgu yaparak Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün bu gelişimin önemli bir parçası olacağını ifade etti. - ADIYAMAN