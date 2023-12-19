Adıyaman Üniversitesi'nin 2024 Yılı Bütçesi Açıklandı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, Adıyaman Üniversitesinin 2024 yılı bütçesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Kurt, Adıyaman Üniversitesinin hızlı bir şekilde büyümesini sürdürdüğünü ve 2024 yılı bütçesinin 1 Milyar 954 milyon 208 bin TL olarak belirlendiğini vurguladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, Adıyaman Üniversitesinin bütçesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Resul Kurt, 2024 yılı Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı çalışmalar sonrasında TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçelerini belirlediklerini açıkladı.

Milletvekili Resul Kurt, 2023-2024 Eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlamak üzere olan ve 14 fakültesi, 1 yüksekokulu, 1 lisanüstü eğitim enstitüsü, 6 meslek yüksekokulu, 15 araştırma merkezi ve 1 devlet konservatuarı ile büyümesini hızlı bir şekilde sürdüren Adıyaman Üniversitesinin 2024 yılı bütçesinin belli olduğunu vurguladı. Adıyaman Üniversitesi'nin 2024 Yılı Bütçesi olarak belirlenen 1 Milyar 954 milyon 208 bin TL TBMM Genel Kurulu çalışmaları sonucunda kabul edildiğini vurgulayan Milletvekili Resul Kurt, Adıyaman'a Hayırlı olmasını diledi. - ADIYAMAN