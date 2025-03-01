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Adıyaman Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrencilerle Buluşma

Adıyaman Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrencilerle Buluşma
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Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, uluslararası öğrencilerle bir araya gelerek kültürel uyum ve akademik destek konularında bilgi verdi. Programa, TÖMER Müdürü Dr. Ahmet Cihan Bulundu ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Muhammed Karakuş da katıldı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonunda düzenlenen programa üniversitenin akademik ve idari personeli ile uluslararası öğrenciler katıldı.

Program, Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cihan Bulundu'nun sunumuyla başladı. Bulundu, TÖMER'in Türkçe eğitimi ve kültürel uyum konusundaki çalışmalarını anlattı. Ardından, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Karakuş, koordinatörlüğün faaliyetlerini içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Karakuş, uluslararası öğrencilere sunulan akademik, kültürel ve sosyal destek hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Programın devamında Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş öğrencilere hitap etti.

Rektör Keleş, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna vurgu yaparak, "Sizler farklı kültürlerden gelip burada eğitim almayı tercih eden kıymetli öğrencilerimizsiniz. Biz büyük bir aileyiz. Sizler de bu ailenin önemli birer parçasısınız. Farklı kültürler ve gelenekler, dünyamıza zenginlik katar. Sizler bizlere ailelerinizden emanetsiniz ve her türlü sorununuza çözüm bulmak bizim görevimizdir. Sadece akademik başarı değil kültürel uyum ve sosyal gelişim anlamında da sizlere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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