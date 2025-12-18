Haberler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde STK zirvesi düzenlendi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde STK zirvesi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen STK zirvesi, yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Zirvede, sivil toplum kuruluşlarının kamuyla ilişkileri ve karşılaştıkları sorunlar ele alındı.

Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından STK zirvesi düzenlendi.

Program, İİBF 202 Numaralı Amfi'de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sivil toplum kuruluşlarının kamu, akademi ve toplumla olan ilişkileri çok boyutlu olarak ele alındığı zirvenin moderatörlüğünü Dekan Yardımcısı Dr. Hasan Akay üstlendi. Zirveye, üniversitemiz akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Fakülte Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Yavuz Demirci, Doç. Dr. Ramazan Aslan, Doç. Dr. Ezgi Kovancı, Doç. Dr. Mustafa Said Kıymaz ve Cem Gerçek'in konuşmacı olarak yer aldığı programda alanında uzman isimler, sivil toplumun günümüzdeki rolü, karşılaştığı sorunlar ve geleceğe yönelik perspektifler üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

İlgiyle takip edilen zirve, soru-cevap bölümüyle tamamlandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Gain Medya soruşturması derinleşiyor! Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

Ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari ücrette ikinci toplantı bugün saat 14.00'te! İşte masadaki zam senaryoları

Nefesler tutuldu! Milyonların kaderini belirleyecek toplantı bugün
Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi

Arabeskin sevilen isminden kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün saat 14.00'te! İşte masadaki zam senaryoları

Nefesler tutuldu! Milyonların kaderini belirleyecek toplantı bugün
Mourinho Fenerbahçe'den eski futbolcusunu Benfica'ya istiyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı yıldızı istiyor
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlara tepki

Bursasporluların attığı slogana Ak Partili vekilden sert tepki
Film gibi kovalamaca! Polis, 'dur' ihtarına uymayan kamyoneti böyle durdurdu

Film gibi kovalamaca! Polis, ihtara uymayan kamyoneti böyle durdurdu
20 kilo verdi! Tanju Özcan hastalığına dair ilk kez konuştu

Değişimi korkuttu! 20 kilo veren belediye başkanı hastalığını açıkladı
Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

Futbolcu yol ortasında vuruldu, durumu ağır
Lübnanlı iş insanını 300 bin dolar dolandıran 4 şüpheli Bursa'da yakalandı

Gazze'ye et göndermek isteyen işadamını pişman ettiler
Milyonlarca memur ve emekliye çifte zam müjdesi

Milyonlarca memur ve emekliye çifte zam müjdesi
title