İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde STK zirvesi düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından STK zirvesi düzenlendi.

Program, İİBF 202 Numaralı Amfi'de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sivil toplum kuruluşlarının kamu, akademi ve toplumla olan ilişkileri çok boyutlu olarak ele alındığı zirvenin moderatörlüğünü Dekan Yardımcısı Dr. Hasan Akay üstlendi. Zirveye, üniversitemiz akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Fakülte Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Yavuz Demirci, Doç. Dr. Ramazan Aslan, Doç. Dr. Ezgi Kovancı, Doç. Dr. Mustafa Said Kıymaz ve Cem Gerçek'in konuşmacı olarak yer aldığı programda alanında uzman isimler, sivil toplumun günümüzdeki rolü, karşılaştığı sorunlar ve geleceğe yönelik perspektifler üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

İlgiyle takip edilen zirve, soru-cevap bölümüyle tamamlandı. - ADIYAMAN