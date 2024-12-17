Adıyaman Üniversitesi'nde "Milli Şuur Ortak İrade" konferansı

Adıyaman Üniversitesi, "Milli Şuur Ortak İrade" başlıklı konferansa ev sahipliği yaptı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs tarafından verilen konferans, Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Programa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve şehit yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gürs'ün konuşmasıyla devam etti. Başkan Gürs, konuşmasında milli şuurun tarihi süreçteki yerini ve günümüz Türkiye'sindeki önemini anlattı. Gürs, 15 Temmuz hain darbe girişiminin özelinde şehit yakınları ve gazilerin fedakarlıklarına dikkat çekerek, genç nesillerin milli ve manevi değerleri koruma konusundaki sorumluluklarına vurgu yaptı.

Konferansın ardından bir konuşma yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, konuşmasında milli şuurun toplumların birlik ve beraberliğindeki önemine vurgu yaptı.

Konferans, teşekkür belgesi takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - ADIYAMAN