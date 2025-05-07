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Adıyaman Üniversitesi'nde 'Depremin Sosyal Etkileri' Semineri Düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi'nde 'Depremin Sosyal Etkileri' Semineri Düzenlendi
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Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu, '9. Geleneksel Sosyal Sorunlar Seminerleri' kapsamında 'Depremin Sosyal Etkileri' konulu seminer düzenledi. Seminere akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Seminerde, depremin bireysel ve toplumsal düzeydeki etkileri detaylı biçimde ele alındı.

Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu tarafından "9. Geleneksel Sosyal Sorunlar Seminerleri" kapsamında "Depremin Sosyal Etkileri" başlıklı öğrenci semineri düzenlendi.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bekir Kocadaş'ın öncülüğünde hazırlandı. Seminere üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Dört oturumdan oluşan seminerde 20'den fazla konu başlığı altında depremin bireysel, ailevi ve toplumsal düzeyde oluşturduğu sosyal etkiler detaylı biçimde ele alındı. Öğrenciler tarafından sunulan bildirilerde özellikle 6 Şubat 2023 depreminin ardından yaşanan travmalar, toplumsal dayanışma örnekleri, göç olgusu, toplumsal aidiyetin yeniden inşası ve sosyal destek mekanizmalarının önemi vurgulandı. Etkinlik sonunda Prof. Dr. Bekir Kocadaş, bu tür programların hem akademik gelişime hem de toplumsal duyarlılığa katkı sunduğunu belirterek sunumlarını gerçekleştiren öğrencilere ve katılımcılara teşekkür etti.

Seminer programı kapsamında Sosyoloji Bölümü tarafından geleneksel hale getirilmesi planlanan pilav gününün de ilki gerçekleştirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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