Adıyaman Üniversitesi'nde 'Depreme Hazırlanan Genç Nesiller' Projesi Tamamlandı

Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin afet bilincini artırmak ve afetlere hazırlıklı hale gelmelerini sağlamak amacıyla Adıyaman Üniversitesi Genç Nesiller Topluluğu tarafından yürütülen "Depreme hazırlanan genç nesiller" ÜNİDES projesi başarıyla tamamlandı.

Kültür, Sanat ve Gelişim Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen programda; acil durum ve afet yönetimi, ilk yardım, yangın, çadır kurma, enkazda arama-kurtarma, ipler ve halat düğümleri, alet ve edevat kullanımı ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gibi birçok başlıkta teorik ve uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Eğitimler, "Destek AFAD gönüllüsü eğitimi sınavı" ile tamamlandı. Sınavı başarıyla geçen öğrenciler, AFAD gönüllüsü olarak sertifikalarını almaya hak kazanırken, aynı zamanda Adıyaman Üniversitesi bünyesinde "Öğrenci Afet Ekibi" oluşturuldu.

Afetlere hazırlıklı ve bilinçli bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, projeye katkı sağlayan eğitmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, "Afetlere hazırlıklı ve dirençli bir toplumun inşasında gençlerimizin duyarlılığı bizleri gururlandırıyor" diye konuştu. - ADIYAMAN