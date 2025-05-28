Adıyaman Üniversitesi Bahar Şenliği ve Türk Mutfağı Haftası Dolu Dolu Geçti

Adıyaman Üniversitesi Bahar Şenliği ve Türk Mutfağı Haftası Dolu Dolu Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Üniversitesi'nde düzenlenen Bahar Şenliği ve Türk Mutfağı Haftası'nın ikinci günü, mezun hikayeleri, teknoloji atölyeleri, kültür festivali ve konserlerle dolu geçti. Gençler, üretim atölyeleri ve çeşitli konser etkinlikleri ile keyifli bir gün yaşadı.

Adıyaman Üniversitesi Bahar Şenliği ve Türk Mutfağı Haftası Etkinliklerinin ikinci günü dopdolu geçti.

Sabah saatlerinde Gençlik Meydanında kurulan stantlarla başlayan etkinlikler, katılımcılara eğitici ve keyifli bir gün yaşattı.

Günün ilk saatlerinde "Mezun Hikayeleri" ve "Rektör-Öğrenci Buluşmaları" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Ardından, Sürdürülebilir Gelecek Topluluğu tarafından düzenlenen "Geleceği Kodlamak" atölyesi, teknolojiye meraklı gençlerden büyük ilgi gördü.

Uluslararası Öğrenci Topluluğunun organize ettiği Kültür Festivali Etkinlikleri, farklı kültürleri tanıma fırsatı sundu. Gün boyunca devam eden GAMEBOX VR Deneyim Alanı, gençleri dijital dünyanın içine çekti. Ayrıca, SBMYO Aşçılık Programı ve Arsemia Zeytinyağı iş birliğiyle düzenlenen Mr. Gusto ile Zeytinyağlılar Atölyesi, sağlıklı beslenme ve yöresel tatlar üzerine farkındalık oluşturdu.

Ayrıca gençlik meydanında gerçekleşen mum yapımı, bez çanta baskı, seramik ve geleneksel ebru sanat atölyeleri öğrencilerin el emeğiyle üretim yapmasına imkan tanıdı.

Günün ilerleyen saatlerinde İlahiyat Fakültesi Fuaye Alanında sergi açılışı, ardından ise Devlet Konservatuvarının Çok Sesli Koro Konseri, sanatseverleri bir araya getirdi.

Akşam saatlerinde düzenlenen zumba etkinliği, dans ve ritim severleri bir araya getirirken Adıyaman Gecesi adı altında yerel sanatçılar sahne aldı.

Gecenin finalinde ise Alican Altunbaş ve Erkan Serttaş konserleriyle müzik dolu anlar yaşandı. Etkinliklerin ikinci günü DJ Parti ile sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yanıt
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı

7 milyon insanı öldüren koronavirüs bir ülkede yeniden hortladı
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.