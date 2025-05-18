Adıyaman Turizmi İçin Çalıştay Düzenlendi

Adıyaman Turizmi İçin Çalıştay Düzenlendi
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Adıyaman Valiliği ile Adıyaman Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 'Adıyaman turizminde keşif ve inşa çalıştayı' kapanış programıyla sona erdi. Üç gün süren etkinlikte, Adıyaman'ın turizm potansiyeli değerlendirildi ve çeşitli konularda stratejik öneriler geliştirildi.

Adıyaman turizmine yön vermek amacıyla Adıyaman Valiliği ile Adıyaman Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Adıyaman turizminde keşif ve inşa çalıştayı", gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi.

Perre Uygulama Otelinde düzenlenen kapanış programına, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş başta olmak üzere birçok akademisyen, kamu temsilcisi, sektör paydaşı ve öğrenciler katıldı.

Üç gün süren çalıştay boyunca katılımcılar, Adıyaman'ın sahip olduğu turizm potansiyelini değerlendirme, karşılaşılan sorunları tespit etme ve çözüm önerileri geliştirme amacıyla çeşitli oturumlarda bir araya geldi.

Programda, grup çalışmaları neticesinde hazırlanan sonuç raporları katılımcılarla paylaşıldı. Raporda; kültürel miras, inanç turizmi, doğa ve macera turizmi, gastronomi, dijitalleşme, hizmet kalitesi ve insan kaynakları gibi başlıklarda stratejik önerilere yer verildi.

Program kapsamında, YÖKAK tarafından yetkilendirilen Turizm Eğitimi Değerlendirme ve akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından 2 yıllık akreditasyon almaya hak kazanan Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümünün akreditasyon belgesi ve plaketi, TURAK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna tarafından Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş'e takdim edildi.

Çalıştay, katılımcılara ve sponsor firmalara belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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