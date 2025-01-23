Adıyaman Trafik Polisinden Seyahat Güvenliği Uyarısı
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, eğitim-öğretim ara tatilinde artan seyahatler nedeniyle yolcular ve sürücüleri trafik kuralları hususunda uyardı. Trafik denetleme ekipleri, emniyet kemeri ve hız kurallarının önemini vurguladı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekiplerince yolcular ve araç sürücüleri trafik kuralları konusunda uyarıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince eğitim-öğretimin ara tatile girmesinden dolayı artan seyahatlerde kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla çalışma yapıldı. Polisler, yolcu otobüs sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Bilgilendirmelerde bulunan polisler, aynı zamanda emniyet kemerinin de öneminden bahsederek hız kurallarına da uyulması gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN