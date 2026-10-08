Adıyaman Sincik Kaymakamı Yıldız, İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret etti

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Kaymakam Fatih Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tanrıverdi ile birlikte Sincik İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından karşılanan Kaymakam Yıldız, okulun genel durumu ve yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Yıldız, öğrencilerin taleplerini dinledi.

Öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılı olmalarının önemine dikkat çeken Kaymakam Fatih Yıldız, "Öğrencilerimizin güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamında yetişmeleri için eğitim camiamızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin başarılarını görmek bizleri mutlu ediyor. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum, okul yönetimi ve öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı