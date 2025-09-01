Adıyaman Perre Antik Kentte Mısır Tanrısı Pataikos'un Figürü Bulundu

Adıyaman Perre Antik Kentte yürütülen kazı çalışmalarında heyecanlandırılan bir eser bulundu. Eski Mısır Tanrısı Pataikos'un figürü Anadolu'da ilk kez bulundu.

Adıyaman Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda, Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Beste Tomay'ın bilimsel danışmanlığında kutsal nekropol yolu (Sonsuzluk merdiveni) ve 'Cennet Bahçesi mozaiği' etrafında kazılar sürüyor.

Geçtiğimiz yıllarda 670 metrelik alanda kazı yapılan Sonsuzluk Merdiveninde, 170 metrelik kazı bu yıl yapılarak 840 metreye ulaştı. Bu yıl yapılan kazılarda sonsuzluk merdivenin üzerinde 5 adet mezar odası ortaya çıktı.

Bu güne kadar ortaya çıkartılan mezar odalarının en niteliksizi ortaya çıktı. Özel kişilere ait olduğu düşünülen ve 14 kişinin defnedildiği mezar odası, farklı sütunlarıyla dikkat çekiyor.

Hellenistik Döneme tarihlenen 2100 yıllık, hypoge mezarda bir adet Mısır kökenli Tanrı Pataikos tasvirli fayans amulet (nazarlık, muska) ve yanı sıra farklı amuletler ile farklı tip ve cinste boncuklar bulundu.

Yakındoğu ve Mısır'da MÖ IV. Binyıl'dan itibaren üretildiği düşünülen fayansın kuvars parçalarının yapılan ön incelemede İtalya, Yunanistan, Doğu Akdeniz kıyılarında benzer örneklerinin bulunduğu ancak Anadolu'da yapılan kazılarda henüz bu tür bir esere rastlanmadığı tespit edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, "Çok ciddi buluntularla karşılaştık. Şuanda eşsiz sayılabilecek bir mezar odasındayız. 14 kişilik bir mezar odası. Burada daha önce bulunmayan daha önce olmayan, Perre Antik Kentte bulunmayan çeşitli eserler bulundu. Özellikli nekropark olarak değerlendirebileceğimiz bir yer. Yani neredeyse ülkemizin en büyük nekro alanının olduğu bir yer" dedi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise konuşmasında, "Perre Antik Kentte ki kazılarda daha önce 670 metresi ortaya çıkartılan sonsuzluk merdiveninin yaklaşık 840 metresine geldik.

Burada bu yıl yaklaşık 200 metre civarında kazı yapıldı. Bu kazılar sonucundaysa doğu ve batı kısımlarında çok nitelikli mezarlar ortaya çıktı. Özelikle içinde bulunduğumuz mezarlar, oda mezar bir hipoje tarzında yapılmış ve 14 bireyin gömülü olduğu bir mezar. Hellenistik tarzda yapılmış ve ilk kez Perre Antik Kentte karşımıza çıkıyor. Burada özellikle tanrı Pataikos adında bir tanrı figürü bulundu. Bu figür Anadolu'da yapılmış olan yanlarda ilk kez karşımıza çıkıyor" diye konuştu. - ADIYAMAN