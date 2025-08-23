Adıyaman Öğretmenevi Hizmete Girdi

Geçtiğimiz aylarda tamamlanan Adıyaman Öğretmenevi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açılış onayı alındıktan sonra konaklama hizmete vermeye başladı.

6 Şubat depremlerinde yapı stokunun büyük bir kısmı hasar gören Adıyaman'da kamu yatırımları bir bir faaliyete geçiyor. Adıyaman'da eğitim yatırımları tüm hızıyla sürüyor. Yeni okullar tek tek açılırken, bunun yanında konaklama ihtiyacını karşılayacak olan Adıyaman Sanko Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu da hizmete girdi. Geçtiğimiz aylarda inşaatı tamamlanan 14 bin metrekarelik kapalı alana sahip Adıyaman Öğretmenevi, 4'ü süit olmak üzere 88 odada 161 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye başladı. 6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman'da yıkılan veya ağır hasar alan 6 otel yıkıldı. Otellerin yıkılmasıyla turizm amaçlı yatak sayısında düşüş yaşandı. Öğretmenevinin açılmasıyla konaklama sorunun bir kısmı giderildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Bu şehrimizin merkezinde çok önemli bir lokasyonda yaklaşık 14 bin metrekarelik bir bina, 88 odası var, 161 yatağı var. Her türlü sosyal donatıya sahip, restoranlar, çok amaçlı salonlar, özellikle teras katında etkinlik alanı, yine güzel bir terası, öğretmenlerimizin veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek, özellikle iyi tasarlanmış odalara sahip. 4 tane süit odası var. Gerçekten ilimizde önemli bir eksikliği giderecek, ciddi bir ihtiyaca karşılık verecek güzel bir kamu tesisi oldu. Burada turizm alanında önemli bir yatak kaybı yaşadık, bunların bir kısmını geri kazandık. Vatandaşlarımız yatırım yapıyor ama kamu tarafıyla da bu yatırımın gerçekleşmiş olması bize büyük bir güç verdi" diye konuştu. - ADIYAMAN