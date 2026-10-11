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Adıyaman Milli Eğitim'in doğa yürüyüşü Kahta'da öğretmen ve öğrencileri buluşturdu

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Adıyaman Milli Eğitim'in doğa yürüyüşü Kahta'da öğretmen ve öğrencileri buluşturdu
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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün geleneksel doğa yürüyüşü etkinliği Kahta ilçesinde gerçekleştirildi. Öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte sağlıklı yaşam bilinci ile iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlandı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen doğa yürüyüşü etkinliği, Kahta ilçesinde gerçekleştirildi.

Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar, doğa yürüyüşü ve sportif faaliyetlerle doğayla iç içe vakit geçirirken etkinlikte sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesi, öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Etkinliğin sağlıklı yaşamı teşvik ettiğini belirterek, öğretmen ve öğrencilerin doğayla iç içe vakit geçirmesinin yanı sıra birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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