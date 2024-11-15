Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'ın Tarihi Ulu Cami Yeniden Yapılıyor

Adıyaman'ın Tarihi Ulu Cami Yeniden Yapılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Adıyaman'ın Ulu Cami'sinin restorasyon çalışmaları hız kazandı. Vali Osman Varol, projeyi yerinde inceledi.

Adıyaman'ın depremde yıkılan tarihi Ulu Cami tekrardan ayağa kaldırılacak.

Adıyaman, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde şehrin önemli simgelerinden biri olan tarihi Ulu Cami'nin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar hız kazandı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan proje kapsamında başlatılan restorasyon çalışmalıları devam ediyor.

Adıyaman Valisi. Osman Varol, Ulu Cami'nin restorasyon sahasında incelemelerde bulunarak çalışmalara yönelik bilgiler aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız çocuğu, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu

Milyon dolarlık dolandırıcılık davasına bakanlık da dahil oldu

 Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti

Haber sunucusu sevgilisi tarafından ensesinden vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Düello kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Annem Ankara dizisi nerede çekiliyor? Annem Ankara dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? MasterChef eleme adayları kim? 15 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef karnıyarık tarifi! En güzel karnıyarık tarifi! Karnıyarık tarifi nasıl yapılır? Karnıyarık için malzemeler! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 15 Kasım Show TV Kızılcık Şerbeti 76. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 83. bölüm SON BÖLÜM izle 15 Kasım Cuma! Annem Ankara dizisi hangi gün, ne zaman? Annem Ankara dizisi hangi kanalda, saat kaçta? AGS içeriği nedir, kaç soru var, konular ne? Mike Tyson Müslüman mı? Mike Tyson'ın lakabı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.