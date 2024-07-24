Adıyaman'ın Kahta ilçesine atanan Kaymakam göreve başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine atanan Kaymakam Muhammed Üsame Soysal görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Balıkesir'in Savaştepe Kaymakamlığı görevinden Kahta Kaymakamlığı görevine atanan Muhammed Üsame Soysal ilçedeki görevine başladı. Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, ilk gününde ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Ziyaretçiler, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal'a yeni görevinde başarılar dileyerek, bölgenin kalkınması ve sorunlarının çözümü için destek mesajlarını ilettiler. - ADIYAMAN