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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremzedeler ziyaret ediliyor

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6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremlerde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde birçok bina yıkıldı ve birçok kişi hayatını kaybetti. Depremlerde hayatını kaybeden kişilerin yakınları Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan tarafından ziyaret ediliyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremlerde hayatını kaybeden kişilerin yakınları tek tek ziyaret ediliyor.

6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremlerde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir çok bina yıkılmış ve bir çok kişi hayatını kaybetmişti. Depremlerde hayatını kaybeden kişilerin yakınları Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan tarafından ziyaret edildi. Kimi kaldıkları konteynerlerde kimi ise yerleştikleri evlerinde evlerin de ziyaret edilen vatandaşlar yapılan ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.

Ziyaret ettiği kişilerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek kendilerine iletilen talepleri de tek tek not aldırdı.

Devlet olarak her zaman vatandaşlarının yanında olduklarını dile getiren Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, bu tür ziyaretlere ve halkla iç içe olmaya önem verdiklerini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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