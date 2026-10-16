Haberler

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Nazman, okul çevresinde görevli personeli denetledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman İl Emniyet Müdürü Nazman, okul çevresinde görevli personeli denetledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, kent genelindeki okullarda görevli emniyet personelinin denetimlerini gerçekleştirerek okul müdürleriyle görüştü. Ziyaretlerde okul çevrelerinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yerinde incelendi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, okullarda görev yapan emniyet personelinin denetimlerini gerçekleştirerek okul müdürleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde, eğitim kurumlarında huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelindeki okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, okul çevrelerinde görevli personeli denetledi. Denetimler sırasında görevli personelin çalışmaları hakkında bilgi alan Nazman, okul müdürleriyle de görüşerek eğitim kurumlarının güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, öğrencilerin okullarında huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için yürütülen çalışmalar ele alındı. Okul yönetimleri ile emniyet birimleri arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekilirken, eğitim yuvalarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar yerinde değerlendirildi. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının güvenli bir ortamda bulunmalarını sağlamaya yönelik denetimlerin, okul çevrelerinde huzur ve güvenliğin korunması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, çocukların güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak ve okullarda güvenlik tedbirlerini etkin şekilde sürdürmek amacıyla çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı

Otomobil dünyasını sarsacak! Herkes Musk'ın yeni aracını konuşuyor
Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü

Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü
Saçının marifetine bakın! Köylüler sıraya girdi

Yok böyle girişimcilik! Bu saçların marifetini duyan şaşıp kalıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı...
9.9'luk deprem uyarısı ülkeyi karıştırdı! Gerçek 8 dakika sonra ortaya çıktı

9.9'luk deprem uyarısı ecel terleri döktürdü! Kabus 8 dakika sürdü
Milyonları ilgilendiren 2027 bütçesi açıklandı! İşte dikkat çeken rakamlar

Milyonları ilgilendiren 2027 bütçesi açıklandı
İstanbul'da kaçırılıp konteynerde tutulan genç kurtarıldı! Zihinsel engelli birini dolandırdığı iddiasıyla kendisi de gözaltına alındı

Kaçırılan genci kurtardılar! Gözaltına alınan da o oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi

Erdoğan imzaladı! Gece yarısı kritik koltuklara yeni isimler getirildi
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu

AK Parti'nin acı günü! Cenazeye Erdoğan'ın sözleri damga vurdu

Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor

Dündar Ziya Gültekin'e veda! Ailesi güçlükle ayakta durabildi