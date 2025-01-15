Adıyaman Hastanesinde Anne Sütü ve Emzirme Farkındalık Eğitimi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 'Anne sütü ve emzirme farkındalık' eğitimi verildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 2025 yılının ilk eğitimi olan personellere yönelik hizmet için kapsamında anne sütü ve emzirme farkındalık eğitimi verildi.

Eğitime katılan personellere anne sütünün önemi ve emzirme farkındalıkları hakkında bilgi verildi. Programa katılan personellere başarılar dileyen Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, eğitimlerin aralıksız olarak devam edeceğini söyleyerek bilgilerin güncel tutulması adına sürekli geliştireceklerini ifade etti. - ADIYAMAN