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Adıyaman Hastanesinde Anne Sütü ve Emzirme Farkındalık Eğitimi

Adıyaman Hastanesinde Anne Sütü ve Emzirme Farkındalık Eğitimi
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, personellere yönelik 'Anne sütü ve emzirme farkındalık' eğitimi verildi. Eğitim kapsamında anne sütünün önemi vurgulandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 'Anne sütü ve emzirme farkındalık' eğitimi verildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 2025 yılının ilk eğitimi olan personellere yönelik hizmet için kapsamında anne sütü ve emzirme farkındalık eğitimi verildi.

Eğitime katılan personellere anne sütünün önemi ve emzirme farkındalıkları hakkında bilgi verildi. Programa katılan personellere başarılar dileyen Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, eğitimlerin aralıksız olarak devam edeceğini söyleyerek bilgilerin güncel tutulması adına sürekli geliştireceklerini ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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