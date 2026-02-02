Haberler

Gölbaşı'nda yoğun sis etkili oldu

Gölbaşı'nda yoğun sis etkili oldu

Gölbaşı ilçesinde oluşan yoğun sis tabakası nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler zor anlar yaşarken, yetkililer vatandaşları trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Gölbaşı ilçesi Yenişehir Deprem Konutları bölgesinde yoğun bir sis tabakası oluştu. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü bölgede sürücüler zor anlar yaşadı.

Yetkililer, sis nedeniyle trafikte dikkatli olunması gerektiğini belirterek vatandaşları uyardı. Özellikle ana arterlerde ve konutların çevresinde görüş mesafesinin azalması, hem araç sürücülerini hem de yayaları olumsuz etkiledi. - ADIYAMAN

