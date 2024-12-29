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Adıyaman Gölbaşı'nda Yoğun Sis Etkili Oldu

Adıyaman Gölbaşı'nda Yoğun Sis Etkili Oldu
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, düşük hızda trafikte ilerlemekte zorlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sis etkili oldu. Yoğun sisin kapladığı Gölbaşı ilçesinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Akşam saatlerinde başlayan yağmur sonrasında etkisini gösteren sis sonrası görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte düşük hızda güçlükle ilerledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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