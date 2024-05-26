Adıyaman Gölbaşı'nda Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri Devam Ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evde bakım ve temizlik hizmetleri devam ediyor.

Gölbaşı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde VEFA Programı çerçevesinde kişisel bakımlarıyla temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlara yönelik çalışmalar yapılıyor.

Çalışmalar çerçevesinde kurulan ekipler tarafından yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşların kişisel bakımları ile ev temizlikleri yapılıyor. Evleri ekipler tarafından temizlenen aynı zamanda kişisel bakımları yapılan vatandaşlar, çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. - ADIYAMAN